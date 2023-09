Lazio: avviata fase finale bonifica Tevere del tratto Castel Giubileo - ponte Flaminio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa mattina il sopralluogo dell’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio, Fabrizio Ghera, per verificare l’andamento dei lavori di bonifica del fondale del fiume nel tratto compreso tra Castel Giubileo e Ponte Flaminio. In particolare, sono stati rimossi tronchi e rami che negli anni si erano arenati creando pericolo alla navigazione e ai centri sportivi che utilizzano questo tratto di Tevere come area di allenamento per i canottieri. L’intervento, reso possibile grazie allo stanziamento di 190mila euro da parte della Regione Lazio, è in fase conclusiva e permetterà di far tornare a svolgere allenamenti e gare agonistiche in sicurezza agli atleti. "Dopo le sistemazioni e le bonifiche in corso sulle banchine, stiamo dando seguito agli interventi sul Tevere, con lo smaltimento di alberature, oggi oltre cento, e rami che dal 2014 ostruivano l’alveo del fiume", ha spiegato l’assessore Ghera.(Com)