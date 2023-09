Usa-Iran: Blinken, ministero Intelligence iraniano coinvolto in detenzione cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accusano il ministero dell'Intelligence e della Sicurezza dell'Iran, insieme all'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, di coinvolgimento "nell'ingiusta detenzione di cittadini statunitensi", conformemente alle sanzioni previste dal Levinson Act e dall'ordine esecutivo 14078. Lo riferisce un comunicato stampa a firma del segretario di Stato usa, Antony Blinken. "Mentre celebriamo il rilascio di Emad Shargi, Siamak Namazi, Morad Tahbaz e altri due cittadini statunitensi dalla loro ingiusta detenzione in Iran, stiamo anche agendo per ritenere il regime responsabile della sua pratica ripugnante di detenere ingiustamente cittadini di altri paesi e per scoraggiare future detenzioni ingiuste da parte dell’Iran e di altri regimi", si legge nella nota. "Durante il mandato di Ahmadinejad, il ministero dell'Intelligence iraniano ha rapito e detenuto Bob Levinson con l'autorizzazione di alti funzionari iraniani. Il rifiuto del regime di rendere conto di quanto accaduto a Bob ha causato dolore e sofferenza insopportabili alla sua famiglia e a coloro che si prendono cura di lui. Chiediamo all’Iran di fornire un resoconto completo di ciò che è accaduto a Bob Levinson, dalla sua prigionia iniziale alla sua probabile morte", prosegue Blinken. (segue) (Was)