Usa-Iran: Blinken, ministero Intelligence iraniano coinvolto in detenzione cittadini (2)

- Gli Stati Uniti stanno anche adottando misure per imporre restrizioni sui visti a tre funzionari governativi iraniani ritenuti responsabili o complici di gravi abusi o violazioni dei diritti umani, nonché di presa di ostaggi o detenzione illecita, arbitraria o altrimenti ingiusta di cittadini statunitensi e stranieri, ai sensi dell'autorità di cui alla sezione 212(a)(3)(C) dell'Immigration and Nationality Act (Ina), secondo quanto si legge nella nota. "Annunciamo inoltre la designazione dei funzionari carcerari iraniani Ali Chaharmahali e Dariush Bakshi ai sensi della sezione 7031(c) del dipartimento di Stato (...) per il loro coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani, vale a dire il trattamento o punizione crudele, inumana o degradante dei detenuti nel sistema carcerario iraniano. Questi individui e i loro parenti stretti non hanno diritto all’ingresso negli Stati Uniti", prosegue la nota. "Gli Stati Uniti non hanno priorità più alta della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini statunitensi. Continueremo a lavorare per riportare a casa i cittadini statunitensi ingiustamente detenuti all’estero e per ritenere responsabili coloro che sono coinvolti nella detenzione illegale di cittadini statunitensi all’estero", conclude la nota. (Was)