Balcani: Tajani, regione è una priorità, preoccupati per migranti al confine con la Slovenia

- I Balcani occidentali sono una priorità nell’agenda della politica estera italiana. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine della prima giornata della settimana di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “L’Italia vuole essere più presente in questa regione”, ha aggiunto, sottolineando la preoccupazione del governo italiano per il recente aumento di migranti non regolari al confine con la Slovenia. “Stiamo discutendo in maniera coordinata e proficua con i Paesi della regione, anche per quanto riguarda il corridoio balcanico: daremo vita ad un nuovo gruppo di lavoro qui alle Nazioni Unite, e ci riuniremo su base semestrale tra ministri degli Esteri”, ha concluso. (Was)