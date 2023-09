Usa-Yemen: segretario Blinken e capo Consiglio presidenziale discutono soluzioni conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony J. Blinken, e il presidente del Consiglio direttivo presidenziale yemenita, Rashad al Alimi, hanno discusso oggi a New York del loro impegno condiviso per porre fine in modo duraturo al conflitto in Yemen e alleviare le sofferenze degli yemeniti. Lo ha riferito il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, in un comunicato stampa. Al presidente Al Alimi si è unito il vicepresidente del Consiglio direttivo presidenziale, il generale Aidarous Qassem al Zubaidi. Blinken ha accolto con favore "l'impegno del governo della Repubblica dello Yemen a rafforzare ed espandere la tregua, che ha portato benefici tangibili agli yemeniti in tutto il Paese per 18 mesi", si legge nella nota. Il segretario di Stato ha espresso la determinazione affinché la tregua si traduca in un cessate il fuoco permanente a livello nazionale e nel lancio di un processo politico yemenita-yemenita inclusivo sotto gli auspici delle Nazioni Unite. "Solo un accordo politico tra i partiti dello Yemen, che risponda anche alle richieste di giustizia e responsabilità degli yemeniti, può portare pace e prosperità nel paese", prosegue la nota. Blinken ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti al Consiglio direttivo presidenziale dello Yemen e alle sue iniziative per migliorare i servizi e la vita quotidiana degli yemeniti. (Was)