Giustizia: Tripodi, soddisfazione per assoluzione Siclari da accuse infamanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia solidarietà in questi anni per l'odissea e l'ingiustizia a cui Marco Siclari è stato sottoposto, si unisce alla soddisfazione per l'ottima notizia della sua assoluzione con formula piena su richiesta della Procura generale, dalle infamanti accuse di voto di scambio politico mafioso. Si chiude così una lunga vicenda giudiziaria che ha colpito chi si è sempre impegnato in maniera corretta e trasparente in politica. Forza Italia non ha mai avuto dubbi della sua innocenza. Un abbraccio a lui e alla sua famiglia". E' quanto dichiara, in una nota, Maria Tripodi, esponente di Forza Italia e sottosegretario di Stato agli Esteri, in merito alla sentenza di assoluzione di Siclari, da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria, nell'ambito del processo "Eyphemos". (Com)