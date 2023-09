Governo: da Cdm ok ad attuazione Statuti speciali per Trentino Alto Adige e Fvg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha approvato tre decreti legislativi relativi all’attuazione degli statuti speciali per il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol recante modifiche al decreto del presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature (decreto legislativo). Le nuove norme mirano a una miglior tutela delle specificità linguistiche dei territori in ambito sportivo. In particolare, si richiede al Coni, alle federazioni sportive nazionali (Fsn), alle discipline sportive associate (Dsa) e agli enti di promozione sportiva (Eps) di tener conto, nelle rispettive articolazioni territoriali, delle specificità linguistiche dei territori. Si dispone inoltre in merito alla possibilità di riconoscere che il Verband der Sportvereine Südtirols (Vss) e l'Unione delle Società Sportive Altoatesine (Ussa) possano essere riconosciuti quali enti di promozione sportiva (Eps) in deroga ai requisiti territoriali, se in possesso degli altri requisiti previsti. Infine, si prevede che la provincia di Bolzano eserciti le funzioni di controllo in ordine a tali enti. All’esame del decreto hanno partecipato i Presidenti della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e di Bolzano, Arno Kompatscher. (segue) (Com)