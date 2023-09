Governo: da Cdm ok ad attuazione Statuti speciali per Trentino Alto Adige e Fvg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora, norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio (decreto legislativo). Il testo stabilisce che la definizione delle modalità di approvazione dei piani urbanistici di grado subordinato, utilizzati molto più frequentemente per via della crescente differenziazione dei contenuti della pianificazione, sia lasciata alla discrezionalità dei legislatori provinciali. Inoltre, si introducono norme relative all’assetto edilizio, insediativo e territoriale montano delle Province autonome. Infine, in materia di tutela del paesaggio, si riafferma la competenza legislativa e amministrativa delle Province autonome, nel rispetto e nei limiti dello Statuto. All’esame del decreto hanno partecipato i presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e di Trento, Maurizio Fugatti. Infine, norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato (decreto legislativo). Il testo dispone il trasferimento alla Regione dei beni elencati in uno specifico allegato, attualmente appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e al demanio storico artistico in gestione alla direzione regionale dell'Agenzia del demanio, localizzati nel territorio regionale. (Com)