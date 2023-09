Africa: Tajani, con Oim lavoreremo su ricollocamento dei migranti e lotta ai trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha dimostrato di essere “interessata e determinata” a lavorare insieme ad alcuni Paesi africani “virtuosi” per rafforzare il contrasto all’immigrazione clandestina e ai trafficanti di esseri umani, oltre che nel ricollocamento dei migranti che arrivano ad esempio in Tunisia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine della prima giornata della settimana di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “La questione africana è un tema globale: l’Europa è importante, ma anche l’Onu deve fare la sua parte”, ha detto, parlando del suo incontro odierno con la direttrice dell’organizzazione, Annie Pope. (Was)