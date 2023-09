Difesa: sottosegretario Perego in visita al Polo formativo di Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'importante realtà formativa della città di Venezia è un passaggio fondamentale per chi vuol diventare marinaio con la Scuola navale "Francesco Morosini" e per chi, già in Marina da qualche anno, si appresta a perfezionare le sue capacità per gli incarichi futuri con l'Istituto di studi militari marittimi (Ismm). Lo afferma in una nota il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago. "Oggi ho avuto l'onore di visitare entrambe le strutture e incontrare i frequentatori del 91esimo corso normale di Stato maggiore (30 ufficiali e due civili) che si preparano per lavorare nelle sfide del futuro delle forze armate al sevizio della collettività e il Battaglione allievi al completo dell'Istituto Morosini, giovani il cui percorso educativo e didattico che percorrono richiede una forte applicazione, determinazione", afferma Perego. "La vita dell'allievo è cadenzata in un ritmo serrato di attività di vario tipo, poi ci sono correttezza, senso del dovere, ordine, tutti valori non trascurabili che dovranno fare parte del vostro domani a prescindere se sarà con le stellette o meno. Siate ispirati da nobili virtù come il coraggio, la lealtà e il buon senso, proseguendo questo percorso nella consapevolezza che vi aspetta un futuro in cui sarete comandanti di uomini e donne, nonché guida e riferimento dei vostri equipaggi", ha concluso il sottosegretario nel suo indirizzo di saluto alla Scuola navale. (Com)