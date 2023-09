Ucraina: Tajani, Zaporizhzhia va protetta da attacchi ucraini ma non deve essere una base militare russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, deve essere tenuta fuori dagli attacchi dell’esercito di Kiev durante la controffensiva ucraina: allo stesso tempo, i russi non devono trasformarla in una base militare. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a New York, dove ha incontrato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Da parte nostra c’è grande preoccupazione, e sosteniamo fermamente il lavoro dell’agenzia”, ha detto, aggiungendo di aver parlato con Grossi anche delle attività dell’Iran. “Le autorità di Teheran stanno andando avanti con il riarmo nucleare, e questo certamente non è positivo”, ha concluso. (Was)