Scuola: Mattarella, non tollera esclusioni e divari, è di tutti

- La scuola è, dunque, per tutti e di tutti. "Non tollera esclusioni, marginalizzazioni, differenze, divari. Ne verrebbe – e, talvolta, ne viene – deformata”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico presso la scuola Saffi Alberti di Forlì. La scuola, ha aggiunto, è il luogo “dove bambini e ragazzi apprendono i fondamenti della conoscenza. Dove fanno i conti con la propria storia e le proprie radici. Dove si cimentano con la diversità e la convivenza. Dove si appassionano all’arte, alla letteratura, alla scienza, alla tecnica, disegnando il cammino del proprio domani. Dove sperimentano la padronanza di sé, dei propri sentimenti, del vivere insieme”. (Rin)