- Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha deliberato di resistere nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Sardegna avverso la sentenza n. 87 del 2023 del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. (Com)