Migranti: “Die Welt”, il blocco navale è esplosivo per l'alleanza Ue sui profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “blocco navale” che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pensato per contrastare i flussi dei profughi illegali è “esplosivo per l'alleanza dell'Ue sui migranti”. È quanto afferma il quotidiano tedesco “Die Welt”, evidenziando come il capo del governo e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, abbiano dimostrato “armonia” e “unità” sulla questione migratoria durante la visita di ieri a Lampedusa, dove proseguono gli sbarchi di profughi provenienti dall'Africa settentrionale. Sull'isola, von der Leyen ha presentato un piano in dieci punti per contrastare l'immigrazione illegale, che ha definito una sfida tale da richiedere “una risposta europea”. La presidente della Commissione europea ha quindi esortato gli altri Stati membri ad accogliere parte dei profughi che raggiungono l'Italia. Ora, come sottolinea il quotidiano tedesco, l'idea di un blocco navale contro l'immigrazione illegale ripresentata da Meloni potrebbe “rompere l'armonia” tra Italia e Ue, perché “è difficile immaginare che von der Leyen possa acconsentire”. (segue) (Geb)