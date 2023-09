Migranti: “Die Welt”, il blocco navale è esplosivo per l'alleanza Ue sui profughi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ogni modo, la premier ha affermato che chiederà il blocco navale all’Unione europea e che, al prossimo Consiglio europeo, solleverà la necessità di “avviare immediatamente una missione dell’Ue per impedire la partenza delle barche” cariche di migranti dall'Africa meridionale. Come nota “Die Welt”, Meloni, quando parla di blocco navale, intende una missione militare dell’Ue nel Mediterraneo che impedisca la partenza delle navi con i profughi. Tuttavia, poiché un'operazione di questo tipo “difficilmente può essere attiva in acque territoriali straniere, l’obiettivo è probabilmente impedire alle imbarcazioni di attraccare sulle coste dell’Ue”. Come tutto ciò dovrebbe funzionare “non è chiaro”, sottolinea il quotidiano tedesco, dato che il diritto internazionale vieta i respingimenti dei migranti. (Geb)