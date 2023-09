© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è futuro individuale senza il sapere. "Non ci può essere società libera e ordinata senza la scuola”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico presso la scuola Saffi Alberti di Forlì. (Rin)