Scuola: Mattarella, inclusione obiettivo di importanza decisiva

- L’inclusione anche in ambito scolastico “è un obiettivo di importanza decisiva. Molti passi sono stati fatti negli ultimi decenni per i giovani portatori di disabilità, grazie anche allo straordinario lavoro degli insegnanti di sostegno. Ma su questo fronte non possiamo fermarci né, tantomeno, tornare indietro”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico presso la scuola Saffi Alberti di Forlì. (Rin)