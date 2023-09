© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: Wabtec intende investire un miliardo di dollari nella logistica del Paese - Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (Wabtec), colosso statunitense delle forniture di attrezzature, sistemi, soluzioni digitali e servizi per il settore ferroviario e dei trasporti pubblici, intende investire un miliardo di dollari nella logistica su rotaia del Kazakhstan, e avviare in quel Paese la produzione di locomotive a idrogeno. Gli investimenti, annunciati a margine di un incontro a New York tra il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, e l’ad di Wabtec Rafael Santana, dovrebbero includere anche lo stabilimento di un centro ingegneristico in Kazakhstan e l’agevolazione del trasferimento di tecnologie al Paese centro-asiatico. Il Kazakhstan ha sottolineato che l’investimento contribuirà a sviluppare la Rotta di trasporto internazionale trans-Caspio e servirà da base per altri progetti infrastrutturali. (Inn)