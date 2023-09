I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Messico: siglato accordo di collaborazione con lo stato di Nuevo León - Lo Stato messicano di Nuevo León, tra i più prosperi del Paese nordamericano, e la Camera del Commercio del Messico in Italia – CaMexItal, hanno siglato un accordo di collaborazione allo scopo di intensificare i rapporti commerciali e favorire le occasioni di cooperazione sul piano scientifico, tecnologico e culturale tra i due Paesi. Lo riferisce un comunicato di CaMexItal. Al centro dell'accordo sottoscritto da Letizia Magaldi, presidente della CaMexItal e da Iván Rivas Rodríguez, ministero dell'Economia dello Stato di Nuova León, la collaborazione e sinergia tra organizzazioni imprenditoriali, il rafforzamento degli scambi commerciali, e la promozione di azioni e programmi che innescano attività economiche e industriali strategiche. "Si fanno ancora più stretti i rapporti con il Messico. L'accordo di collaborazione sottoscritto con il ministero dell'Economia dello Stato di Nuova León – spiega Letizia Magaldi, presidente della CaMexItal – semplifica e favorisce i rapporti di natura commerciale e le opportunità di investimento di imprese italiane in una delle realtà più solide e promettenti dell'economia messicana. Siamo una Camera di Commercio estera giovanissima, eppure l'entusiasmo dei nostri associati e il crescente interesse nei confronti del paese nordamericano stanno facendo già registrare una crescita considerevole di occasioni di scambio e di cooperazione. Il Messico, a cominciare dallo Stato di Nuevo Leon, è un Paese che ha tanto da offrire, interessato ai nostri prodotti, alle nostre conoscenze e alle nostre tecnologie. E sono molte anche le opportunità di investimento da parte di impresse messicane in Italia". La Camera di Commercio del Messico in Italia (CaMexItal) annovera 80 soci tra cui aziende come: Leonardo, Eni, Marcegaglia Carbon Steel, Magaldi Power, Campari, Ferrero, Italian Exhibition Group, Grupo Bimbo, Grupo Orbia, Juego de Pelota, Zoomarine, Aeromexico, Roadhouse e decine di altre imprese italiane e messicane. (segue) (Res)