© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: Messico rientra nel Gruppo "G77+Cina" - Il Gruppo dei "77 + Cina", l'organismo internazionale nato per rappresentare il "Sud del Mondo", ha accettato la richiesta del Messico di rientrare nelle proprie fila. La decisione è stata formalizzata al termine del vertice tenuto nel fine settimana all'Avana. "È Stata adottata per acclamazione una dichiarazione separata che accoglie la volontà espressa dal governo del Messico di riprendere la sua partecipazione nelle attività del G77 e Cina", si legge in una nota citata dai media locali. Il Paese nordamericano si era sfilato dal Gruppo nel 1994, anno in cui aveva deciso di aderire all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "Con entusiasmo ed emozione voglio informarvi che stiamo pensando, se i presenti dovessero convenirne, di riprendere parte ai dibattiti e impegni del G77", ha detto la ministra degli Esteri del Messico, Alicia Barcena, intervenuta ai lavori. (segue) (Res)