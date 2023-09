I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Hrw, garantire indagini indipendenti su uccisione civili da parte dell'esercito - Le autorità colombiane dovrebbero garantire indagini indipendenti e imparziali sui militari accusati dell'uccisione di civili durante un'operazione militare nel marzo 2022. Lo afferma oggi l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) presentando una richiesta alla Corte costituzionale del paese e chiedendo che le indagini vengano condotte dal sistema di giustizia civile, non nei tribunali militari. Il caso riguarda un'operazione militare condotta nel marzo 2022, nella città di Alto Remanso, nello stato meridionale di Putumayo, che ha provocato la morte di 11 persone. Il governo dell'allora presidente Ivan Duque affermò che l'operazione era conforme al diritto internazionale umanitario e che tutti i morti erano "criminali" appartenenti al gruppo armato Comandos de la Frontera. Ma giornalisti e organizzazioni per i diritti umani, tra cui Hrw, hanno denunciato che tra le persone uccise ci fossero diversi civili. (segue) (Res)