Farnesina: pubblicato il nuovo numero della newsletter sulla diplomazia economica a cura di "Nova"

- E’ stato pubblicato il nuovo numero della newsletter mensile sulla diplomazia economica della Farnesina a cura di “Agenzia Nova“. Per il numero di settembre, il focus è dedicato alla Norvegia, con una particolare attenzione alle opportunità per le imprese italiane nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'agroalimentare. Completa il quadro un’intervista all’ambasciatore d’Italia in Norvegia, Stefano Nicoletti. Il numero di settembre dedica poi spazio a Israele, Argentina, Canada e Thailandia. Completano la newsletter gli approfondimenti sul Rapporto annuale 2023 dell’Istat e su quello della Fondazione Symbola dedicato all’economia della cultura. CLICCA QUI per leggere la newsletter. (Res)