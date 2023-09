Migranti: Lollobrigida, per garantire la legalità va contrastata l'immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire la legalità va fermata l'immigrazione irregolare. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca di Bruxelles. Nei confronti dell'immigrazione regolare, ha dichiarato Lollobrigida, "abbiamo riorganizzato le quote di ingresso regolare, lavorando sull'ampliamento dei flussi d'ingresso, e siamo stati in grado di pianificare su base triennale, rispetto alle esigenze che escono dal nostro modello di sviluppo e di forza lavoro in alcuni settori come agricoltura, edilizia, trasporti, e i servizi. Tutti settori che richiedono forza lavoro che sia regolare e legale. Noi vogliamo un'immigrazione regolare e legale", ha detto. "Per garantire la legalità va contrastata in ogni modo l'immigrazione illegale. Mi sembra la risposta più ovvia, dimostrata con fatti concreti e con un'azione coerente del governo. Abbiamo lavorato a un ampliamento dei flussi regolari, a disinnescare, anche con accordi bilaterali, quelli che erano i modelli di immigrazione che non tenevano conto della formazione a monte dei migranti. Le nostre relazioni con gli altri Paesi dimostrano questo tipo di processo", ha poi aggiunto. "Dall'altro lato, continuiamo a registrare un'azione in sintonia con l'Europa, di contrasto a un fenomeno incrementato anche per via di eventi contingenti sotto gli occhi di tutti", come il blocco dell'export del grano dall'Ucraina, ha concluso. (Beb)