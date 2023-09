Pa: Naddeo (Aran), grato per rinnovo mandato, suo rilancio passa per sfide presenti e future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un onore e un privilegio continuare a svolgere il mandato di presidente dell’Aran per altri quattro anni. Sono grato al ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e al governo per avere rinnovato la loro fiducia in me e nel lavoro che stiamo facendo all'Aran con tutta la squadra di colleghi e collaboratori. Lo dichiara in una nota il presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni (Aran), Antonio Naddeo, dopo il via libera del Consiglio di ministri alla conferma della nomina per il secondo mandato. “In particolare - aggiunge - voglio ringraziare il ministro Zangrillo perché, sin dal primo giorno del suo mandato, abbiamo avviato una proficua collaborazione, che ha portato alla firma di importanti contratti collettivi per il pubblico impiego. Grazie anche alle Regioni e alle autonomie locali che hanno approvato in Conferenza unificata la designazione del ministro”. “Guardo con grande entusiasmo al futuro e sono impegnato a continuare a lavorare con dedizione per portare avanti la mission dell’Aran. Perché il rilancio della Pubblica amministrazione passa per un'efficace azione negoziale e contratti di lavoro all'altezza delle sfide presenti e future", conclude Naddeo. (Rin)