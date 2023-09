Bosnia: ufficio Alto rappresentante, non esiste confine di Stato tra le entità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste alcun confine statale tra le entità della Bosnia Erzegovina. Lo ha affermato in un comunicato l'ufficio dell'Alto Rappresentante in Bosnia Erzegovina (Ohr) Christian Schmidt, dopo l'apparizione oggi a Banja Luka e Sarajevo Est, nell'entità serba della Bosnia Erzegovina (Repubblica Srpska), di alcuni cartelli con la scritta "Il confine esiste". "La Bosnia Erzegovina e le entità non ostacolano la piena libertà di movimento di persone, beni, servizi e capitali in tutto il Paese. Nessuna entità effettuerà controlli sulla linea di demarcazione tra le entità. C'è libertà di movimento in tutta la Bosnia Erzegovina", ha scritto l'Ohr in un messaggio su X (ex Twitter). (Seb)