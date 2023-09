Kuwait: Fmi, la ripresa economica continua grazie ad alti prezzi del petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche l’inflazione core (esclusi i beni alimentari e i trasporti) ha registrato una tendenza al ribasso dal secondo trimestre del 2022. I saldi fiscali ed esterni si sono rafforzati e i buffer esterni sono in aumento. Il saldo fiscale complessivo si è trasformato in un surplus del 6,5 per cento del Pil nell’anno fiscale 2021/22, mentre il saldo non petrolifero è migliorato di circa 9 punti percentuali del Pil non petrolifero al -90,1 per cento, e le esigenze di finanziamento fiscale sono diminuite”, ha spiegato il rapporto, ricordando che “si stima che il surplus fiscale sia migliorato al 23,4 per cento del Pil nell’anno fiscale 2022/23, beneficiando principalmente delle elevate entrate petrolifere, ma anche del contenimento della spesa che ha contribuito ad aumentare il saldo non petrolifero di circa 2 punti percentuali del Pil non petrolifero a circa -88,3 per cento”. “Aiutato dalle maggiori entrate petrolifere, si stima che il surplus delle partite correnti abbia raggiunto il 33,8 per cento del Pil nel 2022 e si prevede che rimanga elevato nel 2023. Le riserve ufficiali ammontavano a 48,2 miliardi di dollari alla fine del 2022. Gli indicatori di solidità finanziaria e gli stress test delle autorità suggeriscono che il sistema bancario è stabile e resistente a gravi shock. Le banche sono ben capitalizzate e altamente liquide. I prestiti in sofferenza rimangono sufficientemente accantonati. Anche la redditività è in ripresa”, ha concluso il rapporto. (Res)