Russia: ambasciatore francese a Mosca convocato dal ministero degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore francese in Russia, Pierre Levy, è stato convocato oggi dal ministero degli Esteri di Mosca dopo la riluttanza di Parigi a scusarsi per le azioni nei confronti dei giornalisti russi, a cui è stata negata l'ammissione alla conferenza stampa del presidente francese, Emmanuel Macron. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo in un comunicato. "All'ambasciatore della Francia in Russia Pierre Levy (...) è stata espressa una forte protesta in relazione alle azioni discriminatorie e apertamente russofobe dei rappresentanti delle autorità francesi", si legge nella nota. Secondo Mosca, i corrispondenti dell'agenzia di stampa "Ria Novosti" e il caporedattore dell'agenzia di stampa "Russia-News" non sono stati ammessi alla conferenza di Macron svoltasi al vertice del G20 a Nuova Delhi. Per la Russia, si tratta di "atti ostili di Parigi che violano palesemente il principio fondamentale della libertà di stampa e impediscono ai suoi rappresentanti di svolgere il loro lavoro". "Il rifiuto degli organizzatori francesi di scusarsi per le loro azioni (...) dimostra ancora una volta una ferma intenzione di Parigi di aderire al regime di segregazione nei confronti dei media russi", prosegue il comunicato. Il dicastero ha osservato inoltre che le autorità francesi avevano già intrapreso delle azioni simili "anche molto prima dell'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina". A questo proposito, il ministero degli Esteri di Mosca ha richiesto a Parigi di "fermare le azioni discriminatorie" nei confronti dei media russi, trattando i loro giornalisti come quelli francesi. (Rum)