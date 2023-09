Migranti: Bonelli (Avs), decisione Consiglio dei ministri vergognosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera, in Consiglio dei ministri, "a nuovi centri rimpatri, con la possibilità di trattenere i migranti fino a 18 mesi è un affronto ai diritti umani e un boomerang economico e organizzativo. È la pietra tombale sulla nostra coscienza collettiva. La premier Meloni ha il coraggio di chiedere collaborazione all'Europa, ma poi attacca l'Ue stessa, affermando che 'c'è chi rema contro'. Questo è il culmine del complottismo e serve solo a coprire il suo fallimento e la becera propaganda con cui ha raggirato gli italiani. Se c'è qualcuno che rema contro la revisione del Trattato di Dublino e l'introduzione di meccanismi di redistribuzione dei migranti sono i suoi alleati di Visegrad, a partire da Viktor Orban". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "L'Africa è un continente che sta subendo una nuova fase di colonizzazione economica, anche a opera dell’Europa, e, a causa dei cambiamenti climatici legati allo sfruttamento delle risorse, molte aree stanno diventando inabitabili. La risposta italiana non possono essere campi di detenzione permanenti per famiglie e bambini migranti. È una vergogna". (Com)