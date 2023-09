Lavoro: Lollobrigida, reddito di cittadinanza dissuadeva dall'accettare impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito di cittadinanza dissuadeva dal lavoro e permetteva di chiedere ai migranti di fare lavori meno degni a prezzi inferiori. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca di Bruxelles. "Abbiamo avuto una crescita importante dal punto di vista occupazionale e stiamo registrando dei record da questo punto di vista. Abbiamo sempre detto di dover dare una risposta alla richiesta interna e che c'erano provvedimenti che dissuadevano dal lavoro chi poteva lavorare. Ovviamente ogni riferimento al reddito di cittadinanza è voluto", ha detto. Abbiamo detto che "da una parte si doveva continuare ad assistere chi non può lavorare, ma dall'altra mettere in condizione le nostre imprese di avere disponibilità di forza lavoro. Poi uno può anche non accettare un lavoro, ma nessun lavoro può essere considerato non degno o, peggio, destinato agli immigrati", ha poi aggiunto. "Perché c'è stata una condizione, nel nostro Paese, per la quale alcune persone, pur potendo lavorare, hanno ricevuto soldi per non farlo, e dall'altra si chiedeva a chi veniva dall'estero di fare lavori che venivano rifiutati da chi prendeva il reddito di cittadinanza. Come se quelle persone fossero una specie di schiavi che dovevano accettare quel tipo di lavori meno degni. Considero incivile anche solo il pensiero di questa divaricazione fra lavoratori", ha concluso. (Beb)