Editoria: successo per corso organizzato dal Corecom Lazio in memoria di Andrea Purgatori

- Grande successo per l'evento formativo sul giornalismo d'inchiesta dedicato alla memoria di Andrea Purgatori e organizzato dal Corecom Lazio, in collaborazione con la Federazione nazionale della stampa e l'Ordine dei giornalisti del Lazio. L'importanza del giornalismo d'inchiesta per la crescita della società e in difesa della democrazia e il ruolo difficile del giornalista d'inchiesta, tra le cause pendenti, spesso ricattatorie, e la necessità talvolta di vivere sotto scorta, tra i temi sottolineati in questo incontro. Per Maria Cristina Cafini, presidente del Corecom Lazio: "Iniziative come queste servono a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni, il mondo dell'informazione e la società civile. Il Corecom Lazio vuole essere l'apripista di questo tipo di eventi, un modo di relazionarsi diverso e proficuo". (segue) (Com)