Editoria: successo per corso organizzato dal Corecom Lazio in memoria di Andrea Purgatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Vittorio di Trapani, presidente Fnsi, a proposito di Andrea Purgatori: "Ora tocca a noi trasformare questa memoria in impegno: il miglior modo per ricordarlo è nella responsabilità di ogni giorno di fare il nostro lavoro con la sua stessa determinazione nell'abbattere i muri di gomma che vengono opposti alla richiesta di verità e giustizia, in Italia e ovunque nel mondo". Sempre a proposito di Purgatori, così Iside Castagnola, componente Corecom Lazio: "Una modalità di commemorazione inusuale, che però pensiamo gli sarebbe piaciuta: un corso di formazione, dedicato a lui che alla crescita professionale dei giovani giornalisti si era sempre dedicato con passione. Roberto Giuliano, anch'egli membro del Corecom: "Il giornalismo d'inchiesta è parte fondamentale della libertà di stampa e dunque della democrazia. Questa iniziativa è ancora oggi maggiormente significativa, visto che non è semplice nella comunicazione globale dell'era digitale distinguere le fake news dalle notizie vere". (segue) (Com)