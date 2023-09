Migranti: "Les Echos", crisi Lampedusa cambia sguardo dei francesi su Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi migratoria a Lampedusa cambia radicalmente il modo in cui i francesi guardano il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo si legge in un editoriale del quotidiano "Les Echos". Il Rassemblement National, che inizialmente aveva accolto in modo positivo la vittoria di Fratelli d'Italia alle ultime elezioni, prende le distanze dal partito di maggioranza per schierarsi al fianco della Lega. Il presidente Emmanuel Macron, invece, sostiene il governo italiano. Per Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, il rischio è quello di veder screditata l'estrema destra, che in questa situazione risulta “incapace” di mettere in atto quanto annunciato durante la campagna elettorale. (Frp)