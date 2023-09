Ue: Lollobrigida, bene riconoscimento von der Leyen a importanza settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene il riconoscimento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che nel discorso sullo Stato dell'Unione ha riconosciuto l'importanza degli agricoltori. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio Agricoltura e pesca di Bruxelles. "Questo ci ha dato un ulteriore conforto dopo che il commissario Timmermans si è dedicato ad altro. Abbiamo la speranza che in Europa ci siano meno ideologismi e più pragmatismo, che ci si metta in grado di considerare il settore primario dell'economia, quello che ci dà cibo e buon cibo, nella condizione di poter resistere e, magari, di crescere. Questo è il nostro obiettivo", ha aggiunto il ministro. "Da una parte ci deve essere la sostenibilità ambientale, che deve viaggiare sempre in parallelo con la sostenibilità produttiva. Se smettessimo di produrre, coltivare, pescare o allevare, continueremmo a mangiare e saremmo costretti a approvvigionarci da nazioni che non rispettano quasi mai né la sostenibilità ambientale, né quella occupazionale, né i diritti dei lavoratori. Quello che invece imponiamo ai nostri agricoltori, pescatori e allevatori ogni giorno”, ha concluso Lollobrigida. (Beb)