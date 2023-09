Nato: Castaldo (M5s), nomina Cavo Dragone straordinario riconoscimento per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone per la nomina a presidente del Comitato militare della Nato". Lo dichiara in una nota l’eurodeputato del Movimento cinque stelle, Fabio Massimo Castaldo. "Uno straordinario riconoscimento ottenuto a larghissima maggioranza, che premia la carriera ricca di esperienze e di grandi traguardi del nostro capo di Stato maggiore della difesa e che sottolinea, ancora una volta, l’importanza e l’apprezzamento internazionale del lavoro quotidianamente svolto dalle nostre Forze armate. Sono certo - conclude - che la sua autorevolezza renderà l’Italia ancora più protagonista e centrale all’interno dell’Alleanza atlantica, a maggior ragione in un momento cruciale come quello attuale, vista la delicatissima situazione ucraina e le non più rimandabili decisioni da prendere in tema di coordinamento e rilancio degli investimenti nella Difesa. Buon lavoro e buon vento ammiraglio". (Com)