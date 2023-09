Innovazione: Gusmeroli (Lega), al via alla Camera indagine conoscitiva su Intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sfide dell'innovazione vanno governate senza paura, ponendo sempre al centro l'uomo, con il suo ingegno, la sua creatività e l'inimitabile connubio fra cuore e intelletto. L'Intelligenza artificiale, come ricordato anche da ministro Salvini ieri durante il suo intervento a Pontida, rappresenta una straordinaria opportunità: dobbiamo però conoscerla e soprattutto governarne i rischi, per evitare ricadute negative sui cittadini e sui livelli occupazionali". Lo afferma Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio, nonché responsabile Fisco della Lega, alla vigilia dell'inizio delle audizioni per l'indagine conoscitiva sull'Intelligenza artificiale che si svolgeranno alla Camera. "Ho fortemente voluto questa indagine, il cui obiettivo è quello di delineare un quadro chiaro dello stato di avanzamento e applicazione nel nostro Paese: l'ascolto è fondamentale, infatti come Lega sosteniamo da sempre che leggi realmente efficaci possano nascere solo dall'ascolto - prosegue il parlamentare -. Nel corso delle prossime settimane, in commissione verranno auditi esperti, accademici, associazioni e aziende. L'Italia non può perdere questo appuntamento con il futuro: siamo il Paese dei Volta, Meucci, Marconi e Olivetti e dobbiamo governare il progresso non subirlo per migliorare la vita di cittadini e imprese". (Rin)