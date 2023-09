Lavoro: Calderone, cura futuro inizia a scuola, in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cura del futuro “inizia a scuola. Dobbiamo mandare un messaggio: per fare le cose bisogna farle bene, con attenzione e in sicurezza”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico presso la scuola Saffi Alberti di Forlì, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Abbiamo assicurato che da questo anno scolastico tutti gli studenti, ma anche il personale docente e non della scuola, avranno la protezione assicurativa contro gli infortuni”, ha ricordato il ministro, sottolineando come questo voglia dire “mettere in sicurezza anche i percorsi in cui il mondo della scuola incontra il lavoro”. (Rin)