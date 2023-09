Veneto: assessore Sanità, in regione vasta rete di assistenza e cura per malati Alzheimer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Change management del disturbo neurocognitivo, nuovi orizzonti nella prevenzione" è il titolo del simposio dedicato all'Alzahimer che si è svolto in regione, nel corso del quale esperti e operatori del sistema sanitario veneto si sono confrontati sullo stato dell'arte di questa malattia, e sulle prospettive di prevenzione e cura, di fronte all'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, in occasione della settimana internazionale dell'Alzheimer. "Il disturbo neurocognitivo rappresenta una priorità di sanità pubblica a livello mondiale, come è una priorità nella nostra agenda regionale”, ha sottolineato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, che ha aperto i lavori del convegno. “Negli ultimi anni il Piano d'azione globale sulla risposta sanitaria pubblica alla demenza (2017-2025) ha sottolineato la necessità di implementare piani nazionali e regionali che contemplino strategie preventive specifiche", ha proseguito. "Questo evento regionale – ha sottolineato – si lega alla giornata mondiale dell'Alzheimer, e quest'anno punta l'accento sull'importanza della prevenzione nell'approccio al disturbo neurocognitivo. Sul tema della prevenzione, a livello regionale, sono state sviluppate negli ultimi anni molteplici progettualità innovative che mettono in primo piano sia l'attività fisica sia la corretta stimolazione delle funzioni cognitive. La tecnologia, l’arte, la lettura, l'esercizio fisico sono i percorsi da privilegiare, e su questo la Regione sta mettendo in campo iniziative interessanti che coinvolgono non solo il contesto familiare, ma anche la comunità in un ambito proattivo ed inclusivo". "Nel corso degli anni, in Veneto, abbiamo creato una vasta ed efficiente rete di assistenza e cura per i malati di Alzheimer e dei disturbi neurocognitivi – ha concluso Lanzarin – ma ora rivolgiamo lo sguardo anche alla prevenzione, grazie alla quale è possibile arrivare a una diagnosi precoce, rallentare il corso della malattia, definire migliori percorsi di presa in carico". Nel 2022 in Veneto sono state 65.746 le persone che si sono rivolte ai servizi sanitari affetti da demenza. (Rev)