Migranti: Biffoni (Anci), Comuni pronti a fare loro parte, ministero ci incontri"

- Un grade clima di collaborazione quello di oggi tra i circa 80 amministratori, sindaci di tutte le parti politiche e provenienti da tutte le aree del paese da Bolzano a Messina che hanno preso parte a Roma alla riunione della Commissione immigrazione dell'Anci. “Lavoriamo insieme per far recepire dal governo le proposte avanzate dall'Anci che vanno dall'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, all'ampliamento e potenziamento della rete Sai, fino alla gestione delle situazioni delle città di frontiera e dei migranti 'fuori quota'". È quanto ha ribadito il sindaco di Prato e delegato Anci all'immigrazione, Matteo Biffoni, a conclusione della commissione Immigrazione e Politiche per l'Integrazione che si è tenuta oggi a Roma presso la sede di Anci, rappresentati da sindaci e assessori, quasi tutti capoluoghi di provincia. “C'è grande preoccupazione da parte di tutti i Comuni, di tutti gli schieramenti politici per la situazione attuale. I Comuni chiedono più strumenti e misure per gestire questa situazione – ha proseguito Biffoni - ribadiamo ancora una volta la necessità di puntare sull'accoglienza diffusa, sulla rete Sai riconoscendo incentivi ai Comuni che accolgono a partire dal rafforzamento degli strumenti di sicurezza urbana". Sul tema dei minori stranieri non accompagnati la posizione dei Comuni e dell'Anci resta la stessa di sempre. "Tutti gli amministratori presenti – ha continuato Biffoni - si sono espressi a favore di una più chiara e rinnovata divisione dei compiti e delle responsabilità. Lo Stato centrale si occupa della prima accoglienza, e i Comuni continuano a svolgere la loro parte, nel massimo spirito di collaborazione, nella seconda accoglienza prevedendo però un incremento dei posti nel Sai per i minori". (segue) (Rin)