Migranti: Biffoni (Anci), Comuni pronti a fare loro parte, ministero ci incontri" (2)

- "Come già dichiarato dal presidente di Anci, Antonio Decaro – ha aggiunto il delegato Anci – i centri di prima accoglienza, gestiti dal ministero dell'Interno, dovranno essere il primo approdo dei minori soli per poi essere accolti nelle strutture di seconda accoglienza della rete Sai. I Sai, voglio ribadirlo, devono divenire stabili e continuativi. Ormai, dopo anni di flussi migratori, possiamo dire che il fenomeno è presente tutto l'anno, seppur con dei picchi in estate, e necessita di avere regole certe. È inoltre fondamentale il dialogo tra Prefetture e Comuni per ritornare a gestire i flussi e i collocamenti evitando che i minori siano incanalati solo verso alcuni territori". Per quanto riguarda infine i richiedenti asilo, emerge la necessità di riattivare la clausola di salvaguardia. "I Comuni che aderiscono alla rete Sai – ha sottolineato Biffoni - non possono essere aggravati da altre forme di accoglienza sul territorio. Una soluzione concreta all'effettiva equa distribuzione secondo il Piano nazionale che deve essere aggiornato periodicamente". Mentre sui "Cpr attendiamo le proposte del governo per fare poi le nostre valutazioni". (Rin)