Brasile-Cuba: governi firmano accordi cooperazione su sanità, tecnologia e agricoltura (2)

- L'accordo prevede lo sviluppo di prodotti innovativi. "L'importanza di questo accordo è che il Brasile beneficia delle conoscenze all'avanguardia che Cuba ha sviluppato grazie ad anni di investimenti in questo settore. In questo sviluppo congiunto, il Brasile apporta la sua esperienza nella ricerca clinica e la sua capacità di produrre su larga scala, in laboratori pubblici e privati", ha detto la ministra della Salute, Nisia Trindade. Nel documento si prevede inoltre l'associazione tra l'istituto di ricerca legato al ministero brasiliano, Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz) e l'agenzia statale di biofarmacologia cubana, Biocubafarma, per il trasferimento tecnologico necessario per la produzione in Brasile del NeuroEpo, un farmaco innovativo utilizzato per ritardare gli effetti dell'Alzheimer, e di Eritropoietina, utilizzata nel trattamento dell'anemia dovuta a insufficienza renale, della leucemia e di altre malattie. L'accordo consente inoltre lo sviluppo di una politica di mutua assistenza sulle normative sanitarie per l'approvazione e la commercializzazione di medicinali, dispositivi medici, vaccini e altre tecnologie. (segue) (Brb)