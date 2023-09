Marocco: tornano oggi a scuola gli studenti delle zone terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tornati oggi a scuola gli studenti delle zone colpite dal violento sisma di magnitudo 6.8 che ha interessato il Marocco centrale. Lo ha riferito l’Accademia regionale dell’istruzione e della formazione (Aref) della regione di Marrakech-Safi, spiegando che oltre 6 mila studenti sono stati trasferiti insieme ai dirigenti amministrativi e didattici dalle scuole della provincia di Al Haouz, la più colpita dal sisma, verso Marrakech “per garantire il proseguimento dell’anno scolastico”. Gli studenti trasferiti sono iscritti in sei scuole situate nei comuni più colpiti dal terremoto: Talat'N'Yacoub, Ighil, Ouirgane, Anougal e Azgour. Gli studenti saranno inoltre seguiti da assistenti sociali e da specialisti in grado di fornire sostegno psicologico. Le autorità marocchine hanno inoltre predisposto l’installazione di scuole provvisorie in strutture mobili e tende fornite dall’esercito. Il violento sisma che ha colpito il Marocco centrale lo scorso 8 settembre ha causato quasi 3 mila morti e oltre cinque mila feriti. (Mar)