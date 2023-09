Sicurezza stradale: Salvini, approvate dal Cdm modifiche a ddl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Approvate in Consiglio dei ministri le modifiche al disegno di legge per il nuovo Codice della strada. Tra le proposte, stop agli 'autovelox-selvaggi' usati solo per fare multe (grazie alla Lega), misure severe per chi usa il cellulare alla guida - dalla multa più salata fino alla sospensione della patente - e norme rigorose per i recidivi che non rispettano le regole. E ora passaggio in autunno del testo in Parlamento, con l’auspicio che venga discusso e approvato al più presto". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)