Sicurezza: Meloni, bene operazioni ad alto impatto, restituiscono fiducia cittadini

- In tema di sicurezza “vorrei fare i complimenti al ministro dell’Interno Piantedosi per le operazioni ad ‘alto impatto’ che sono state avviate, ancor prima dei fatti che sono accaduti al Parco Verde di Caivano, su tutto il territorio nazionale e in particolare in 8 grandi città da gennaio”. Questa riflessione, secondo quanto si apprende, della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprendo la riunione del Consiglio dei ministri di oggi. “Più di 90 mila persone controllate, mille denunciati, centinaia di stranieri espulsi, restituzione ai cittadini di immobili occupati. Sono operazioni - ha aggiunto - che restituiscono fiducia ai cittadini, ringrazio tutte le Forze dell’Ordine e di Polizia che le hanno portate avanti, e che ci riempiono di orgoglio. Chiedo al ministro di fare ai colleghi un punto sull’attività svolta”. (Rin)