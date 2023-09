Slovenia: Golob, nelle prossime settimane 640 milioni di euro di aiuti dopo inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane il governo sloveno prevede di erogare circa 640 milioni di euro, in pagamenti diretti dal bilancio, a persone, imprese e comuni colpiti dalle inondazioni di agosto. Lo ha affermato il premier, Robert Golob, all'inizio della sessione parlamentare di oggi. "Mai nella storia di questo Paese sono stati pagati così tanti soldi per un disastro, e mai così in fretta", ha sottolineato Golob. Il premier ha aggiunto che la ricostruzione e la ripresa dell'economia dopo le inondazioni richiederanno "molto più di un anno, almeno cinque anni, ma molto probabilmente anche di più", ha sostenuto Golob. (Seb)