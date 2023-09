Scuola: Meloni, riportiamo cultura del rispetto nelle classi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio il ministro per l'istruzione e il merito, Giuseppe Valditara, per aver portato in Cdm due riforme particolarmente urgenti e sentite”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprendo la riunione del Consiglio dei ministri di oggi. “La riforma della istruzione tecnico professionale - ha aggiunto - è di particolare importanza, è molto attesa dalla scuola italiana, dall'opinione pubblica e dalle forze produttive. Si tratta di una riforma che rende competitiva la filiera della istruzione tecnica e professionale trasformandola in un percorso formativo di serie A e collegandola con il mondo del lavoro e dell'impresa. Offriamo così importanti opportunità lavorative ai nostri giovani e rendiamo più competitivo il nostro sistema produttivo”. Inoltre “con la riforma del voto di condotta e della sospensione riportiamo la cultura del rispetto nelle scuole, e rafforziamo la autorevolezza dei docenti. È anche questa una svolta molto attesa dalla società italiana”, ha concluso. (Rin)