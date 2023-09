Onu: Guterres, serve un piano di salvataggio degli Obiettivi di sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla loro approvazione, nel 2015, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati completati soltanto per il il 15 per cento, per questo serve un piano globale di salvataggio. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, intervenendo al Summit sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in corso a New York a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. "Sono profondamente incoraggiato dal progetto di dichiarazione politica dettagliato e di ampio respiro in esame oggi. In particolare, dal suo impegno nel migliorare l’accesso dei Paesi in via di sviluppo al carburante necessario per il progresso degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo include uno stimolo di almeno 500 miliardi di dollari all'anno, nonché un efficace meccanismo di alleggerimento del debito che supporti la sospensione dei pagamenti, oltre a termini di prestito più lunghi e tassi più bassi. (La dichiarazione) include anche un appello a ricapitalizzare e cambiare modello di business delle banche multilaterali di sviluppo, in modo da sfruttare massicciamente i finanziamenti privati a tassi accessibili a beneficio dei Paesi in via di sviluppo", ha aggiunto. (Was)