Napoli: Udc, congratulazioni e auguri buon lavoro a Gratteri procuratore

- "Quale responsabile nazionale del servizio giustizia dell'Udc ed anche da cittadino campano, formulo a Nicola Gratteri gli auguri di buon lavoro nel nuovo prestigioso ed impegnativo incarico di procuratore di Napoli". Lo afferma il senatore Ciro Falanga, responsabile nazionale Giustizia dell'Udc. "Al contempo - prosegue - sono certo che il suo appassionato impegno, che esplica con una costante opera di testimonianza pubblica dei valori della legalità e della lotta alle prepotenze di qualunque segno e colore, non mancherà di produrre positivi effetti anche in terra campana. Dispiace, però, che il Csm in sede di nomina abbia perso l'occasione, pur nella difficoltà di una scelta così delicata e tra profili professionali tutti di grande valore, di una nomina condivisa, producendo un dibattito nel quale sono risultati ancora presenti le tracce di anacronistiche ed inopportune contrapposizioni ideologiche". (Rin)