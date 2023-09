Sicurezza stradale: Meloni, bene novità codice, troppi morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi il Cdm approva in via definitiva importanti interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada. Provvedimenti quanto più urgenti viste le troppe morti, anche di giovani ragazzi, sulle nostre strade”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprendo la riunione del Consiglio dei ministri di oggi. A seguito del confronto in sede di Conferenza unificata - ha ricordato - “sono state apportate modifiche che riguardano, tra l’altro, la realizzazione delle corsie ciclabili e le sanzioni previste per le violazioni più frequenti o che generano il maggior numero di incidenti quali, per esempio, il mancato rispetto delle norme in materia di utilizzo di dispositivi elettronici durante la guida”. (Rin)