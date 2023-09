Torino: Lo Russo, a ottobre primo festival della Legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'A che cosa serve (?)' è il tema della prima edizione delle Giornate della Legalità – Spazi aperti in luoghi chiusi, che la nostra città ospiterà dal 6 all'8 ottobre e che è stata presentata questa mattina in conferenza stampa in Sala Colonne. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "In continuità ideale con Biennale Democrazia, ormai appuntamento di riconosciuto valore nel palinsesto torinese, questa nuova iniziativa ambisce a diventare un'occasione, anno dopo anno, in cui interrogarsi, discutere e confrontarsi su un tema fondamentale e complesso. L’obiettivo delle Giornate della Legalità è quello di essere un evento aperto e inclusivo, con l'ambizione di parlare a un pubblico ampio, e una particolare attenzione alle generazioni più giovani, a cui i valori della legalità va trasmessi e insegnati. Un'occasione davvero preziosa per ribadire l'impegno concreto della nostra Città nel promuovere una cultura diffusa di legalità e responsabilità civile", conclude Lo Russo. (Rpi)