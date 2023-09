Roma: Nanni (CC), Sangiuliano intervenga subito su truffe per biglietti Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano "intervenga subito sulla questione della vendita dei biglietti d'ingresso al Colosseo" che va "potenziata e ripensata" perchè "non è accettabile che venga permesso a società di rivendere i biglietti a prezzi triplicati". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Calenda, Dario Nanni. "Sono mesi che continuo a denunciare la situazione critica sui biglietti d'ingresso al Parco Archeologico del Colosseo - spiega -. Persino l'autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta sulla truffa che vede i turisti pagare tre volte il costo reale del biglietto per entrare nell'area archeologica del Colosseo. L'autorità garante della concorrenza e del mercato - sottolinea - ha aperto un'indagine nei confronti di alcune società che adottano la prassi di acquistare in blocco, attraverso bot automatici e dal sito ufficiale, i biglietti per l'ingresso al parco archeologico, rivendendoli poi ai turisti che si ritrovano costretti a pagarli a prezzi maggiorati di due o tre volte". (segue) (Com)